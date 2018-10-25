Світоліна вперше в кар'єрі стала півфіналісткою Підсумкового турніру WTA
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. У Сінгапурі завершилися заключні баталії третього туру "Білої групи" Підсумкового турніру WTA, повідомляє кореспондент УНН.
Українка Еліна Світоліна в третьому турі протистояла датчанці Каролін Возняцкі. Для виходу в півфінал змагань нашій тенісистці необхідно було виграти бодай один сет, і вона з цим впоралася. Однак перша партія завершилася на користь 3-ї ракетки світу з Данії – 7:5.
У наступному сеті тенісистки йшли поряд (гейм в гейм). При рахунку 5:6 Возняцкі не зуміла захистити свою подачу і поступилася 5:7. Вирішальна партія також пройшла в непоступливій манері, але один брейк від Світоліної допоміг їй виграти матч – 5:7, 7:5, 6:3.
Зауважимо, що з трьома перемогами українка з першого місця вийшла у півфінал змагань.
Додамо також, іншою півфіналісткою від "Білої групи" стала чешка Кароліна Плішкова, яка перемогла свою співвітчизницю Квітову – 6:3, 6:4.
Нагадаємо, Світоліна одержала сезонну нагороду від WTA.