Свитолина впервые будет играть в полуфинале US Open

Поединок длился час и 40 минут. В первой партии Свитолина реализовала два шанса на брейк из трех, а Конта - 1 из 3. Во втором сете украинка воспользовалась двумя брейкпоинтамы из пяти.

На счету Элины 4 эйса и ни одной двойной ошибки (3/1 у британки), 13 невынужденных ошибок и 16 винеров (35/24 у соперницы).

Следующей соперницей Украинский станет победительница матча Серена Уильямс - Ван Цян. Счет личных встреч с Уильямс 1-4, с Ван 4-1.

Победа над 16-й ракеткой мира стала для Свитолина пятой в матчах против соперниц из топ-20 рейтинга (проиграла в 17 встречах) на турнирах Grand Slam.

Среди украинских теннисистов никому не удавалось выйти в полуфинал на Открытом чемпионате США.