Свитолина и Цуренко сыграли в футбол с ФК "Монреаль"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Первые ракетки женского тенниса Украины Элина Свитолина и Леся Цуренко приняли участие в футбольном поединке на кортах в Монреале, передает УНН со ссылкой на Twitter Jimmie48.
В рамках выставочного поединка наши теннисистки играли в составе сборной WTA против футболистов клуба МЛС - "Монреаль Импакт".
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Кроме Свитолиной и Цуренко на корте выступали российская теннисистка Дарья Гаврилова, австралийка Дарья Касаткина и Кристина Младенович из Франции.
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Добавим, что Цуренко успешно стартовала на турнире "Rogers Cup" в Монреале, обыграв в первом раунде Кейти Бутлер, а Элина Свитолина начнет свои выступления со второго круга, где сыграет с победительницей пары Ван Цян - Бузарнеску.