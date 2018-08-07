Світоліна та Цуренко зіграли в футбол із ФК "Монреаль"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Перші ракетки жіночого тенісу України Еліна Світоліна та Леся Цуренко взяли участь у футбольному поєдинку на кортах в Монреалі, передає УНН з посиланням на Twitter Jimmie48.
У рамках виставкового поєдинку наші тенісистки грали у складі збірної WTA проти футболістів клубу МЛС – "Монреаль Імпакт".
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Крім Світоліної та Цуренко на корті виступали російська тенісистка Дар'я Гаврилова, австралійка Дар'я Касаткіна та Христина Младенович із Франції.
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Додамо, що Цуренко успішно стартувала на турнірі "Rogers Cup" в Монреалі, обігравши в першому раунді Кейті Бутлер, а Еліна Світоліна почне свої виступи з другого кола, де зіграє з переможницею пари Ван Цян - Бузарнеску.