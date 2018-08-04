Свитолина прибыла в Монреаль на турнир категории WTA Premier 5
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Ведущая теннисистка Украины прилетела в Монреаль, где на следующей неделе состоится престижный турнир высокой категории сложности WTA Premier 5, сообщает УНН со ссылкой на Instagram спортсменки.
Появились фото на которых Свитолина находилась в аэропорту Монреаля.
“Не могу дождаться старта “Monreal Cup”, — подписала фото теннисистка.
Кроме того, на территорию Монреаля также прилетели такие известные теннисистки, как Каролин Гарсия, Гарбинье Мугуруса и Мария Шарапова.
Отметим, что ранее в Монреале Свитолина выступала только один раз. В 2016 году она вылетела в третьем круге, уступив Кербер.
Напомним, что последний раз 5-я ракетка мира участвовала в Уимблдоне, где потерпела сенсационное поражение в первом круге от Татьяны Марии.