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Світоліна прибула в Монреаль на турнір категорії WTA Premier 5

Світоліна прибула в Монреаль на турнір категорії WTA Premier 5

Київ • УНН

 • 8083 перегляди

КИЇВ. 4 серпня. УНН. Провідна тенісистка України прилетіла в Монреаль, де з наступного тижня відбудеться престижний турнір високої категорії складності WTA Premier 5, повідомляє УНН з посиланням на Instagram спортсменки.

З’явилися фото на яких Світоліна знаходилася в аеропорту Монреаля.

“Не можу дочекатися старту “Monreal Cup”, — підписала фото тенісистка.

Окрім того, на територію Монреалю також прилетіли такі відомі тенісистки, як Каролін Гарсія, Гарбіньє Мугуруса та Марія Шарапова.

Відзначимо, що раніше в Монреалі Світоліна виступала тільки один раз. У 2016 році вона вилетіла в третьому колі, поступившись Ангелік Кербер.

Нагадаємо, що востаннє 5-та ракетка світу брала участь у Вімблдоні, де зазнала сенсаційної поразки в першому колі від Тетяни Марії.

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