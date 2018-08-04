Світоліна прибула в Монреаль на турнір категорії WTA Premier 5
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Провідна тенісистка України прилетіла в Монреаль, де з наступного тижня відбудеться престижний турнір високої категорії складності WTA Premier 5, повідомляє УНН з посиланням на Instagram спортсменки.
З’явилися фото на яких Світоліна знаходилася в аеропорту Монреаля.
“Не можу дочекатися старту “Monreal Cup”, — підписала фото тенісистка.
Окрім того, на територію Монреалю також прилетіли такі відомі тенісистки, як Каролін Гарсія, Гарбіньє Мугуруса та Марія Шарапова.
Відзначимо, що раніше в Монреалі Світоліна виступала тільки один раз. У 2016 році вона вилетіла в третьому колі, поступившись Ангелік Кербер.
Нагадаємо, що востаннє 5-та ракетка світу брала участь у Вімблдоні, де зазнала сенсаційної поразки в першому колі від Тетяни Марії.