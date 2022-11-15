Свет будет возвращаться постепенно: разработана резервная схема питания Херсонщины
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. «Укрэнерго» совместно с АО «Херсоноблэнерго» и АО «Николаевоблэнерго» уже разработали резервную схему питания Херсонщины и приступили к ее реализации. Возврат света будет постепенным. Об этом сообщает «Укрэнерго», передает УНН.
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«Укрэнерго» совместно с АО «Херсоноблэнерго» и АО «Николаевоблэнерго» уже разработали резервную схему питания Херсонщины и приступили к ее реализации. В приоритете – запитывание объектов критической инфраструктуры и жизнеобеспечения: водоканал, связь, больницы и др.» - говорится в сообщении.
Сообщается, что уничтожены все электросети, поэтому возврат света будет постепенным – начиная с районов и населенных пунктов, граничащих с соседними областями.
«На восстановление сетей «Укрэнерго» привлекает 9 ремонтных бригад из разных областей Украины. Работы начнутся сразу после продолжающегося разминирования территорий от рашистских мин. Безопасность наших работников - больше всего», - отмечается в сообщении.
Дополнение
Российские оккупанты уничтожили энергетический объект, который обеспечивал энергопитанием все правобережье Херсонской области и значительную часть Николаевской.