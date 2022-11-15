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Світло повертатиметься поступово: розроблено резервну схему живлення Херсонщини

Світло повертатиметься поступово: розроблено резервну схему живлення Херсонщини

Київ • УНН

 • 334603 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. «Укренерго» спільно з АТ «Херсонобленерго» та АТ «Миколаївобленерго» вже розробили резервну схему живлення Херсонщини та приступили до її реалізації. Повернення світла буде поступовим. Про це повідомляє «Укренерго», передає УНН.

Цитата

«Укренерго» спільно з АТ «Херсонобленерго» та АТ «Миколаївобленерго» вже розробили резервну схему живлення Херсонщини та приступили до її реалізації. У пріоритеті – заживлення об’єктів критичної інфраструктури та життєзабезпечення: водоканал, зв’язок, лікарні та ін», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що знищено всі електромережі, тому повернення світла буде поступовим - починаючи з районів і населених пунктів, що межують з сусідніми областями.

«На відновленні мереж «Укренерго» залучає 9 ремонтних бригад з різних областей України. Роботи розпочнуться відразу після розмінування територій від рашистських мін, яке ще триває. Безпека наших працівників - понад усе», - зазначається в повідомленні.

Доповнення

Російські окупанти знищили енергетичний об’єкт, який забезпечував енергоживленням все правобережжя Херсонської області і значної частини Миколаївської.

Українські Національні Новини

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