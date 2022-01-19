Столкновения под Печерским судом: пострадали активист и полицейский
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. В столкновении под Печерским районным судом Киева, где сегодня объявляли меру пресечения бывшему президенту, народному депутату Петру Порошенко, пострадали два человека. Об этом сообщили в полиции Киева, передает УНН.
Цитата
“В результате потасовки, которая произошла в результате невыполнения требований правоохранителей, пострадал один полицейский. Также с сообщением о получении телесных повреждений обратился один участник акции", - говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что задержанных или доставленных в управление полиции нет.
Напомним
Ранее под судом дваждыпроизошли стычки между митингующими и правоохранителями.
После того, как правоохранители якобы пытались отобрать у активистов бочки, которые те хотели использовать для разжигания костра, на котором должны были согреть воду для чая и кофе, возникла толкотня. Со временем ситуация утихла. Но через несколько минут конфликт разгорелся с новой силой. Люди выразили недовольство действиями правоохранителей, которые в свою очередь заявляли о незаконности попыток установить палатки и раздавать напитки.
Контекст
Печерский районный суд Киева отпустил пятого президента Украины, ныне нардепа Петра Порошенко под личное обязательство.
Порошенко сообщено о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций в уголовном производстве по преступной схеме поставки угля с временно оккупированных территорий и содействие террористическим организациям “Л/ДНР”. Пятого президента Украины вызвали 23 декабря в ГБР, однако он находился за границей.
6 января Порошенко сообщил, что 17 января вернется в Украину. 6 Января Печерский районный суд Киева наложил арест на все имущество пятого президента Украины Петра Порошенко.
В ГБР указали, что 17 января 2022 года в 11 часов будет рассмотрено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Порошенко. ГБР надеялось, что Порошенко самостоятельно придет на заседание суда в понедельник.
Он прибыл из-за границы, затем - в суд вместе с адвокатами. Судье понадобилось более суток времени для принятия решения в совещательной комнате. Заседание 19 января сопровождалось столкновениями под судом.