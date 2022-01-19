Сутички під Печерським судом: постраждали активіст та поліцейський
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. У сутичці під Печерським районним судом Києва, де сьогодні оголошували запобіжний захід колишньому президенту, народному депутату Петру Порошенку, постраждали дві особи. Про це повідомили у поліції Києва, передає УНН.
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“Внаслідок штовханини, яка відбулася у результаті невиконання вимог правоохоронців, постраждав один поліцейський. Також із повідомленням про отримання тілесних ушкоджень звернувся один учасник акції”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Зазначається, що затриманих чи доставлених до управління поліції немає.
Нагадаємо
Раніше під судом двічі сталися сутички між мітингувальниками та правоохоронцями.
Після того, як правоохоронці нібито намагалися відібрати у активістів бочки, які ті хотіли використовувати для розпалення вогнища, на якому мали зігріти воду для чаю та кави, виникла штовханина. Згодом ситуація вгамувалася. Але за кілька хвилин конфлікт розгорівся з новою силою. Люди висловили невдоволення діями правоохоронців, які у свою чергу заявляли про незаконність намагань встановити намети та роздавати напої.
Контекст
Печерський районний суд Києва відпустив п’ятого президента України, нині нардепа Петра Порошенка під особисте зобов’язання.
Порошенку повідомлено про підозру у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у кримінальному провадженні щодо злочинної схеми постачання вугілля із тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям “Л/ДНР”. П’ятого президента України викликали 23 грудня до ДБР, проте він перебував за кордоном.
6 січня Порошенко повідомив, що 17 січня повернеться до України. 6 січня Печерський районний суд Києва наклав арешт на все майно п’ятого президента України Петра Порошенка.
У ДБР вказали, що 17 січня 2022 року об 11 годині буде розглянуто клопотання про обрання запобіжного у вигляді тримання під вартою стосовно Порошенка. ДБР сподівалося, що Порошенко самостійно прийде на засідання суду в понеділок.
Він прибув з-за кордону, потім — до суду разом з адвокатами. Судді знадобилося понад добу часу для ухвалення рішення у нарадчій кімнаті. Засідання 19 січня супроводжувалося сутичками під судом.