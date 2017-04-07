Сутенера, который организовал канал международной торговли людьми, задержали

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 74916 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 110524 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 168667 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 123937 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 121283 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114965 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105927 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107365 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103818 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 159337 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сутенера, который организовал канал международной торговли людьми, задержали

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 апреля. УНН. Правоохранители разоблачили 40-летнего гражданина одной из восточных стран, который организовал международный канал торговли людьми. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Нацполиции.

"Задержан правонарушитель в Международном аэропорту "Борисполь" при попытке переправки четырех молодых женщин за пределы Украины", - говорится в сообщение Нацполиции.

Установлено, что злоумышленник вербовал украинок для предоставления услуг интимного характера в развлекательных заведениях, расположенных на территории его родины. Зарплата, которую обещал им мужчина, имела достигать шесть тысяч долларов в месяц.

Как выяснили правоохранители, за каждую из своих жертв организатор получал около 2 тысяч долларов США.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия. Решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения. Устанавливается полный круг лиц, причастных к совершению указанного уголовного преступления.

Как сообщал УНН, в Украине в прошлом году вернули 32 жертвы торговли людьми.

Украинские Национальные Новости

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