Сутенера, который организовал канал международной торговли людьми, задержали
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Правоохранители разоблачили 40-летнего гражданина одной из восточных стран, который организовал международный канал торговли людьми. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Нацполиции.
"Задержан правонарушитель в Международном аэропорту "Борисполь" при попытке переправки четырех молодых женщин за пределы Украины", - говорится в сообщение Нацполиции.
Установлено, что злоумышленник вербовал украинок для предоставления услуг интимного характера в развлекательных заведениях, расположенных на территории его родины. Зарплата, которую обещал им мужчина, имела достигать шесть тысяч долларов в месяц.
Как выяснили правоохранители, за каждую из своих жертв организатор получал около 2 тысяч долларов США.
Сейчас продолжаются неотложные следственные действия. Решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения. Устанавливается полный круг лиц, причастных к совершению указанного уголовного преступления.
Как сообщал УНН, в Украине в прошлом году вернули 32 жертвы торговли людьми.