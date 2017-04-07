Сутенера, який організував канал міжнародної торгівлі людьми, затримали
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Правоохоронці викрили 40-річного громадянина однієї зі східних країн, який організував міжнародний канал торгівлі людьми. Про це УНН повідомили у прес-службі Нацполіції.
“Затримано правопорушника в Міжнародному аеропорту „Бориспіль“ під час спроби переправлення чотирьох молодих жінок за межі України”, — йдеться в повідомлення Нацполіції.
Встановлено, що зловмисник вербував українок для надання послуг інтимного характеру в розважальних закладах, розташованих на території його батьківщини. Зарплата, яку обіцяв їм чоловік, мала сягати шість тисяч доларів на місяць.
Як з’ясували правоохоронці, за кожну зі своїх жертв організатор отримував близько 2 тисяч доларів США.
Зараз тривають невідкладні слідчі дії. Вирішується питання про обрання зловмиснику запобіжного заходу. Встановлюється повне коло осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
Як повідомляв УНН, в Україну торік повернули 32 жертви торгівлі людьми.