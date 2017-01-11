Общество не ждет арестов и расследований дел, оно ждет приговоров судов - А.Сытник
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Общество пока не ощутило на себе достижения антикоррупционной реформы, ведь оно уже не ждет арестов и расследований, оно ждет приговоров судов и возврат средств в Госбюджет. Об этом сегодня в эфире "5 канала" сказал директор НАБУ Артем Сытник, передает УН Н.
Он отметил, что общество пока не ощутило на себе изменения в той степени, чтобы говорить о прогрессе в антикоррупционной реформе.
"Основная причина здесь в том, что общество не ждет сейчас арестов, задержаний, расследований. Оно ждет приговоров судов, которые покажут, что в отношении людей, которые совершают преступления будет применено справедливое наказание, а средства, арестованные по этим делам, будут возвращены в бюджет ", - пояснил он.
"Как раз этого результата нам не удалось достичь. Частично из-за того, что мы только начали реформу судебной ветви власти, отчасти потому, что мы сейчас только дискутируем на счет создания антикоррупционного суда. А этот суд нужен для того, чтобы дать результат, о котором я сказал ", - подчеркнул А.Сытник.