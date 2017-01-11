Суспільство не чекає арештів та розслідувань справ, воно чекає вироків судів – А.Ситник

Він зазначив, що суспільство поки не відчуло на собі зміни в тій мірі, щоб казати про прогрес в антикорупційній реформі.

“Основна причина тут в тому, що суспільство не чекає зараз арештів, затримань, розслідувань. Воно чекає вироків судів, які покажуть, що щодо людей, які здійснюють злочини буде застосоване справедливе покарання, а кошти, арештовані по цим справам, будуть повернуті до бюджету”, — пояснив він.

“Якраз цього результату нам не вдалося досягнути. Частково через те, що ми тільки почали реформу судової гілки влади, частково тому, що ми зараз тільки дискутуємо на рахунок створення антикорупційного суду. А цей суд потрібен для того, щоб дати результат, про який я сказав”, — наголосив А.Ситник.