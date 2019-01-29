Сущенко в новом письме поблагодарил всех за участие в судьбе украинских военнопленных моряков
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Российская правозащитница Ольга Мазурова сообщила о том, что пришло новое письмо от осужденного в России украинского журналиста Романа Сущенко. Об этом она написала на своей странице в Facebook, передает УНН.
"...К снегу уже привык, стараюсь гулять постоянно. Сейчас стало теплее, чем накануне Нового Года. Снег идет, оставляя красивые узоры. Ранее ему помогал мороз. Оба-двое очень преуспели в этом своем деле. Очень сожалею об отсутствии фотокамеры. Столько упущенных снимков...Эх. Решетки в морозном снегу бывают такими грациозными, скажу я Вам! А сетка рабица под снегом?..." – написал Сущенко в письме.
Мазурова написала, что Сущенко благодарит всех за участие в судьбе украинских моряков- военнопленных.
"....Пожелайте им и от меня скорейшего счастливого плавания. Уверен, что час, когда ветер наполнит их паруса, приближается. Пусть не теряют время, запишутся в библиотеку Лефортово и возьмут книги почитать. Я для них оставил там полное собрание сочинений Ивана Франка (пусть "Захар Беркут" будет первым), Ричарда Баха ("Иллюзии"), Жана -Кристофа Гранже ("Мизерере", "Братство Камня"), Дэниела Киза ("Цветы для Элджернона"), Пола Хокинс ("Девушка в поезде") и Кена Фоллетта ("Гибель гигантов"). Есть чем дерзнуть..."
Напомним, чрезвычайный и Полномочный Посол Украины во Франции Олег Шамшур получил от осужденного в России украинского журналиста Романа Сущенко нарисованную открытку.