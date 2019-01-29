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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 84301 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 103523 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 138499 просмотра

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7 марта, 17:42 • 136398 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132376 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126502 просмотра

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7 марта, 08:52 • 164604 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141537 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145348 просмотра

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Сущенко в новом письме поблагодарил всех за участие в судьбе украинских военнопленных моряков

Сущенко в новом письме поблагодарил всех за участие в судьбе украинских военнопленных моряков

Киев  •  УНН

 • 6841 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. Российская правозащитница Ольга Мазурова сообщила о том, что пришло новое письмо от осужденного в России украинского журналиста Романа Сущенко. Об этом она написала на своей странице в Facebook, передает УНН.

"...К снегу уже привык, стараюсь гулять постоянно. Сейчас стало теплее, чем накануне Нового Года. Снег идет, оставляя красивые узоры. Ранее ему помогал мороз. Оба-двое очень преуспели в этом своем деле. Очень сожалею об отсутствии фотокамеры. Столько упущенных снимков...Эх. Решетки в морозном снегу бывают такими грациозными, скажу я Вам! А сетка рабица под снегом?..." – написал Сущенко в письме.

Мазурова написала, что Сущенко благодарит всех за участие в судьбе украинских моряков- военнопленных.

"....Пожелайте им и от меня скорейшего счастливого плавания. Уверен, что час, когда ветер наполнит их паруса, приближается. Пусть не теряют время, запишутся в библиотеку Лефортово и возьмут книги почитать. Я для них оставил там полное собрание сочинений Ивана Франка (пусть "Захар Беркут" будет первым), Ричарда Баха ("Иллюзии"), Жана -Кристофа Гранже ("Мизерере", "Братство Камня"), Дэниела Киза ("Цветы для Элджернона"), Пола Хокинс ("Девушка в поезде") и Кена Фоллетта ("Гибель гигантов"). Есть чем дерзнуть..."

Напомним, чрезвычайный и Полномочный Посол Украины во Франции Олег Шамшур получил от осужденного в России украинского журналиста Романа Сущенко нарисованную открытку.

Украинские Национальные Новости

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