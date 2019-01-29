Сущенко в новому листі подякував усім за участь у долі українських військовополонених моряків

"... До снігу вже звик, намагаюся гуляти постійно. Зараз стало тепліше, ніж напередодні Нового Року. Сніг іде, залишаючи гарні візерунки. Раніше йому допомагав мороз. Оба-двоє дуже досягли успіху в цьому своїй справі. Дуже шкодую про відсутність фотокамери. стільки втрачених знімків ... Ех. Грати в морозному снігу бувають такими граціозними, скажу я Вам! А сітка рабиця під снігом? ..."- написав Сущенко в листі.

Мазурова написала, що Сущенко дякує всім за участь в долі українських моряків-військовополонених.

".... Побажайте їм і від мене якнайшвидшого щасливого плавання. Упевнений, що час, коли вітер наповнить їх вітрила, наближається. Нехай не втрачають час, запишуться в бібліотеку Лефортово і візьмуть книги почитати. Я для них залишив там повне зібрання творів Івана Франка (нехай "Захар Беркут" буде першим), Річарда Баха ( "Ілюзії"), Жана -Крістофа Гранже ( "Мизерере", "Братство Каменя"), Деніела Киза ( "Квіти для Елджернона"), Пола Хокінс ( "Дівчина в поїзді ") і Кена Фоллетта ("Загибель гігантів "). Є чим дерзнути ..."

Нагадаємо, надзвичайний і Повноважний Посол України у Франції Олег Шамшур отримав від засудженого в Росії українського журналіста Романа Сущенко намальовану листівку.



