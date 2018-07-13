Сущенко передал Геращенко картину, нарисованную карандашом, луком и соком свеклы

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 45553 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 104407 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 126202 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 133608 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 169903 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153626 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141306 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130474 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 181826 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118339 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Сущенко передал Геращенко картину, нарисованную карандашом, луком и соком свеклы

Сущенко передал Геращенко картину, нарисованную карандашом, луком и соком свеклы

Киев  •  УНН

 • 11705 просмотра

КИЕВ. 13 июля. УНН. Украинский журналист и российский политзаключенный Роман Сущенко подарил первому заместителю главы Верховной Рады Украины Ирине Геращенко картину, которую он нарисовал в Следственном изоляторе Лефортово, используя карандаш, лук, сок свеклы. Об этом Геращенко сообщила на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Роман Сущенко, "Цветы". Лефортово. Карандаш. Сок лука и свеклы. Такая картина теперь в моем кабинете, жена Ромы Анжела принесла мне этот особый подарок", - написала Геращенко.

По ее словам, Роман рисовал и раньше, но сейчас это едва ли не единственное утешение, он растворяет в воображении клетку своей камеры, рисуя улочки любимых городов и пейзажи нашей родной Черкасской области, разлив реки Рось, портреты маленького сына.

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Геращенко отметила, что украинская сторона до сих пор ожидает ответа от РФ по инициативе передать им 36 россиян в обмен на наших политзаключенных, а также ожидает, что американские и французские партнеры будут поднимать вопрос воли политзаключенных на своих встречах с Путиным.

Напомним, украинского журналиста Романа Сущенко задержали в Москве 30 сентября 2016 года. ФСБ России обвиняет Сущенко в шпионаже и работе на украинскую разведку.

В Минобороны заявления ФСБ РФ о принадлежности журналиста к подразделению Главного управления разведки МОУ назвали очередной провокацией. Сам он своей вины не признает.

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