Сущенко передал Геращенко картину, нарисованную карандашом, луком и соком свеклы
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. Украинский журналист и российский политзаключенный Роман Сущенко подарил первому заместителю главы Верховной Рады Украины Ирине Геращенко картину, которую он нарисовал в Следственном изоляторе Лефортово, используя карандаш, лук, сок свеклы. Об этом Геращенко сообщила на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Роман Сущенко, "Цветы". Лефортово. Карандаш. Сок лука и свеклы. Такая картина теперь в моем кабинете, жена Ромы Анжела принесла мне этот особый подарок", - написала Геращенко.
По ее словам, Роман рисовал и раньше, но сейчас это едва ли не единственное утешение, он растворяет в воображении клетку своей камеры, рисуя улочки любимых городов и пейзажи нашей родной Черкасской области, разлив реки Рось, портреты маленького сына.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Киев ожидает 25 июля ответ от Москвы по обмену заложниками
Геращенко отметила, что украинская сторона до сих пор ожидает ответа от РФ по инициативе передать им 36 россиян в обмен на наших политзаключенных, а также ожидает, что американские и французские партнеры будут поднимать вопрос воли политзаключенных на своих встречах с Путиным.
Напомним, украинского журналиста Романа Сущенко задержали в Москве 30 сентября 2016 года. ФСБ России обвиняет Сущенко в шпионаже и работе на украинскую разведку.
В Минобороны заявления ФСБ РФ о принадлежности журналиста к подразделению Главного управления разведки МОУ назвали очередной провокацией. Сам он своей вины не признает.