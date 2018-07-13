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Сущенко передав Геращенко картину, намальовану олівцем, цибулею та соком буряка

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 липня. УНН. Український журналіст і російський політв'язень Роман Сущенко подарував першому заступнику голови Верховної Ради України Ірині Геращенко картину, яку він намалював у Слідчому ізоляторі Лефортово, використовуючи олівець, цибулю, сік буряка. Про це Геращенко повідомила на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“Роман Сущенко, "Квіти". Лефортово. Олівець. Сік цибулі і буряка. Така картина тепер є в моєму кабінеті, дружина Роми Анжела принесла мені цей особливий подарунок”, — написала Геращенко.

За її словами, Роман малював і раніше, але зараз це чи не єдина розрада, він розчиняє в уяві клітку своєї камери, малюючи вулички улюблених міст і пейзажі нашої рідної Черкащини, розлив річки Росі, портрети маленького сина.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Київ очікує 25 липня відповіді від Москви щодо обміну заручниками

Геращенко заначила, що українська сторона досі очікує відповіді від РФ щодо ініціативи передати їм 36 росіян в обмін на наших політв язнів, а також очікує, що американські і французькі партнери підніматимуть питання волі політв’язнів на своїх зустрічах з Путіним.

Нагадаємо, українського журналіста Романа Сущенка затримали в Москві 30 вересня 2016 року. ФСБ Росії звинувачує Сущенка у шпигунстві і роботі на українську розвідку.

У Міноборони заяви ФСБ РФ щодо належності журналіста до підрозділів Головного управління розвідки МОУ назвали черговою провокацією. Сам він своєї провини не визнає.

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