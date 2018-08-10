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Суркис втянул Украину в коррупционный скандал международного уровня - политолог

Киев • УНН

 • 10062 просмотра

КИЕВ. 10 августа. УНН. История с налоговой отчетностью игроков киевского "Динамо" нанесет непоправимый удар по имиджу Украины. Такое мнение в эфире NewsOne выразила политолог Янина Соколовская, передает УНН.

Суркис втянул Украину в коррупционный скандал международного уровня - политолог

Она напомнила, что недавно экс-футболист “Динамо”, парагваец Гонсалес, рассказал СМИ о своей заработной плате. Игрок сообщил, что получал 110 тыс. долл. в месяц, хотя на бумаге сумма у сотни раз меньше, рассказала политолог.

“В то же время почему-то ”Шахтер“ платит 200 тыс. налогов из зарплаты, а „Динамо“ — 40 тыс. и возникает вопрос — а справедливы эти зарплаты? И это у нас опять история, когда мы попадаем под фискальный или коррупционный скандал”, — сказала она.

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Также из-за безответственности Суркиса Украина может потерять членство в УЕФА, спрогнозировала эксперт.

“В то время, когда УЕФА узнает о том, что ”Динамо“ платит футболистам одно и в долларах, а показывает другое и в гривне, и нет доплаты налогов — мы сразу вылетим с УЕФА. И будет Суркис потом рассказывать, что все это несправедливо и так далее”, — говорит Соколовская.

“И это будет колоссальный международный имиджевый скандал, потому что Украина ассоциируется с Шевченко, с Кличко, и с „Динамо“”, — подчеркнула она.

Как писал УНН, в международной платформе Change.org появилась петиция от украинцев с требованием к УЕФА уволить Григория Суркиса с поста вице-президента.

Авторы петиции утверждают, что Григорий Суркис является лоббистом интересов России, а потому не должен представлять Украину в рядах УЕФА.

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