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Суркіс втягнув Україну в корупційний скандал міжнародного рівня - політолог

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 серпня. УНН. Історія із податковою звітністю гравців київського "Динамо" завдасть непоправного удару по іміджу України. Таку думку в ефірі NewsOne висловила політолог Яніна Соколовська, передає УНН.

Суркіс втягнув Україну в корупційний скандал міжнародного рівня - політолог

Вона нагадала, що нещодавно екс-футболіст “Динамо”, парагваєць Дерліс Гонсалес, розповів ЗМІ про свою заробітну плату. Гравець повідомив, що отримував 110 тис. дол. на місяць, хоча на папері сума є у сотні разів меншою, розповіла політолог.

"В той же час чомусь "Шахтар" платить 200 тис. податків із зарплати, а "Динамо" - 40 тис. І виникає питання - а чи справедливі ці зарплати? І це у нас знову історія, коли ми потрапляємо під фіскальний або корупційний скандал", - сказала вона.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ДФС розпочала перевірку податкової звітності ФК "Динамо"

Також через безвідповідальність Суркіса Україна може втратити членство в УЄФА, спрогнозувала експерт.

"У той час, коли УЄФА довідається про те, що "Динамо" платить футболістам одне і в доларах, а показує інше - і в гривні, і немає доплати податків - ми одразу вилетимо з УЄФА. І буде Суркіс потім розповідати, що все це несправедливо і так далі", - каже Соколовська.

"І це буде колосальний міжнародний іміджевий скандал, бо Україна асоціюється з Шевченком, з Кличком, і з "Динамо"", - підкреслила вона.

Як писав УНН, на міжнародній платформі Change.org з’явилася петиція від Українців із вимогою до УЄФА звільнити Григорія Суркіса з посади віце-президента.

Автори петиції стверджують, що Григорій Суркіс є лобістом інтересів Росії, а тому не повинен представляти Україну у лавах УЄФА.

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