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Суркис поздравил Мораеса с победой "Динамо" над "Шахтером"

Суркис поздравил Мораеса с победой "Динамо" над "Шахтером"

Киев  •  УНН

 • 18652 просмотра

КИЕВ. 4 августа. УНН. Президент “Динамо” Игорь Суркис прокомментировал результат победного матча третьего тура УПЛ против “Шахтера” (1:0). Слова Суркиса приводит пресс-служба “бело-синих”, передает УНН.

Президент рассказал о ситуации с Жуниором Мораесом, который изменил клубную прописку и теперь представляет “Шахтер”, а также поздравил его с победой бывшего клуба бразильца.

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“Я бы ему (Мораесом — ред.) ничего не говорил, а просто не пожал бы руку. Не вижу ничего плохого в этом переходе, но, сидя три раза в моем кабинете, он клялся, что ничего ни с кем не подписывал, а о „Шахтере“ и речи быть не может, поскольку есть определенные принципы, и говорил, что понимает, насколько принципиальным является противостояние между двумя клубами. Я до конца не верил, что он все-таки перейдет в состав „горняков“, но Мораес выбрал такой путь. Сегодня наша команда победила, с чем мы его и поздравляем”, — заявил председатель клуба.

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Суркис также назвал слухами возможное изменение на мостике наставника команды Реброва вместо Хацкевича.

“Это смешно. О том, что „Динамо“ хочет сменить тренера, обычно пишут перед нашими матчами с „Шахтером“ те, кто хочет дестабилизировать ситуацию в нашем коллективе. Со своей стороны могу сказать, что команда в надежных руках, строится, и две победы над „Шахтером“ еще не значат, что этот процесс завершен. У нас много перспективной молодежи, которую нужно постепенно подпускать к основной команды, продемонстрировал вчера наш дубль, который так же при жаркой погоде в тяжелой игре все же дожал и вырвал победу”, — добавил президент “бело-синих”.

Напомним, что футболисты “Динамо” не пожали руку Мораесу в начале встречи, которая закончилась выигрышем киевлян 1:0.

Как сообщал УНН, ФК "Динамо Киев" заподозрили в неуплате налогов. Речь идет об искусственном занижении реальных заработных плат футболистов клуба в официальной отчетности.

В связи с этим, налоговый комитет ВРУ требует от ГФС расследовать уплату налогов "Динамо".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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