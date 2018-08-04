Суркіс привітав Мораеса із перемогою "Динамо" над "Шахтарем"

Президент розповів про ситуацію з Жуніором Мораесом, який змінив клубну прописку і наразі представляє “Шахтар”, а також привітав його з перемогою колишнього клубу бразильця.

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“Я би йому (Мораесу — ред.) нічого не казав, а просто не потиснув би руку. Не бачу нічого поганого у цьому переході, але, сидячи три рази в моєму кабінеті, він клявся, що нічого ні з ким не підписував, а про „Шахтар“ і мови бути не може, оскільки є певні принципи, і казав, що розуміє, наскільки принциповим є протистояння між двома клубами. Я до кінця не вірив, що він таки перейде до стану „гірників“, але Мораес обрав такий шлях. Сьогодні наша команда перемогла, з чим ми його й вітаємо”, — заявив голова клубу.

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Суркіс також назвав чутками можливу зміну на містку наставника команди Реброва замість Хацкевича.

“Це смішно. Про те, що „Динамо“ хоче змінити тренера, зазвичай пишуть перед нашими матчами з „Шахтарем“ ті, хто хоче дестабілізувати ситуацію в нашому колективі. Зі свого боку можу сказати, що команда в надійних руках, будується, і дві перемоги над „Шахтарем“ ще не значать, що цей процес завершено. У нас багато перспективної молоді, яку потрібно поступово підпускати до основної команди, що продемонстрував учора наш дубль, який так само за спекотної погоди у важкій грі все ж дотиснув та вирвав перемогу”, — додав президент “біло-синіх”.

Нагадаємо, що футболісти “Динамо” не потисли руку Мораесу на початку зустрічі, яка закінчилася виграшем киян 1:0.

Як повідомляв УНН, ФК “Динамо Київ” запідозрили у несплаті податків. Мова про штучне заниження реальних заробітних плат футболістів клубу в офіційній звітності.

У зв’язку із цим, податковий комітет ВРУ вимагає від ДФС розслідувати сплату податків “Динамо”.