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15 марта, 19:03 • 76457 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 118730 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

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"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 92617 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 91744 просмотра

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Спутниковые снимки Maxar показали, что российские сухопутные войска продолжают приближаться к Киеву

Спутниковые снимки Maxar показали, что российские сухопутные войска продолжают приближаться к Киеву

Киев • УНН

 • 768605 просмотра

КИЕВ. 1 марта. УНН. Спутниковые снимки Maxar показали, что российские сухопутные войска продолжают приближаться к столице Украины с помощью военного конвоя, сообщила частная американская компания. Об этом информирует УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Спутниковые снимки, сделанные в понедельник, показали, что российские сухопутные войска продолжают приближаться к столице Украины с помощью военного конвоя, который протянулся на более 27 км, сообщила частная американская компания.

Maxar Technologies Inc (MAXR.N) сообщила, что колонна на восточной окраине аэропорта Антонова содержала сотни бронетехники, танки, буксируемые артиллерийские и логистические средства обеспечения и продолжала двигаться на юг до Киева.

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