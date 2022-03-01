Спутниковые снимки Maxar показали, что российские сухопутные войска продолжают приближаться к Киеву

Детали

Спутниковые снимки, сделанные в понедельник, показали, что российские сухопутные войска продолжают приближаться к столице Украины с помощью военного конвоя, который протянулся на более 27 км, сообщила частная американская компания.

Maxar Technologies Inc (MAXR.N) сообщила, что колонна на восточной окраине аэропорта Антонова содержала сотни бронетехники, танки, буксируемые артиллерийские и логистические средства обеспечения и продолжала двигаться на юг до Киева.

Добавим

Первая партия станций спутникового Интернета StarLink уже работает в Украине.