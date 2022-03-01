Супутникові знімки Maxar показали, що російські сухопутні війська продовжують наближатися до Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Супутникові знімки Maxar показали, що російські сухопутні війська продовжують наближатися до столиці України за допомогою військового конвою, повідомила приватна американська компанія. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.
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Супутникові знімки, зроблені в понеділок, показали, що російські сухопутні війська продовжують наближатися до столиці України за допомогою військового конвою, який простягнувся на понад 27 км, повідомила приватна американська компанія.
Maxar Technologies Inc (MAXR.N) повідомила, що колона на східній околиці аеропорту Антонова містила сотні бронетехніки, танки, буксирувані артилерійські та логістичні засоби забезпечення та продовжувала рухатися на південь до Києва.
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