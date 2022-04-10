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россия мобилизует из ОРДЛО людей с инвалидностью и работников "стратегических предприятий" – разведка

Киев • УНН

 • 150163 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. россия мобилизует со временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей людей, не подлежащих призыву, в частности с инвалидностью и сотрудников "стратегических предприятий". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

россия мобилизует из ОРДЛО людей с инвалидностью и работников "стратегических предприятий" – разведка

Детали

Как отметили, на Алчевский металлургический комбинат (АМК) пришла новая разнарядка на 1700 человек. Это четвертая и самая большая волна мобилизации на комбинате. Раньше приходили разнарядки на 1000, 500, 400 человек.

Также снята "бронь" с сотрудников, обслуживающих районные электрические сети.

Чтобы повысить "эффективность" мобилизационных мер, сотрудникам автоинспекции "ЛНР" предоставили право выдавать повестки на стационарных постах ГАИ. На трассе Алчевск-Белое работает несколько мобильных бригад, которые останавливают транспорт на дороге и выписывают повестки находящимся в автомобилях мужчинам.

Сотрудники райвоенкоматов "ЛНР и военная полиция рф проводят поквартирные обходы в поисках мужчин призывного возраста (18-65).

Документы лиц, не подлежащих призыву, были найдены среди бумаг уничтоженного подразделения так называемой "армии ДНР". В частности, Александра Савенко, инвалида детства, не подлежащего военному призыву. Или Андрея Ивакина, сотрудника шахты "Комсомолец Донбасса" со справкой о том, что он работает на "стратегически важном предприятии".

Никому из них не помогли полученные документы, и все навсегда остались в украинской земле, добавили в ГУР.

Напомним

По данным британской разведки, вооруженные силы рф пытаются увеличить количество армии с помощью военных из Приднестровья и личного состава, освобожденного с военной службы в 2012 году.

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