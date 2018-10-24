Соперники "Шахтера" по Лиге чемпионов свели очную игру в результативную ничью

После 45 минут игры на табло светились две единицы: за французов отличился Траоре (27 минута), за немцев забил Крамарич на 33-й. В дебюте второй части противостояния Крамарич оформил дубль. Хорват в похожем стиле с первым своим забитым голом принял мяч на грудь и уже потом огорчил стража ворот “ткачей”.

Как и во встрече против “Шахтера” (2:2), французы сумели отыграться, и кроме того еще и вышли вперед. Забивали Ндомбеле и Деппа, и в обоих пропущенных голах ошибки допускали вратарь Бауманн и один из защитников.

Только в компенсированное время, выйдя на замену Жоелинтон, сравнял счет замкнул прострел Крамарича — 3:3.

Стоит отметить, что “Лион” набрал 5 очков и занимает вторую строчку группы F. “Хоффенхайм” с 2 очками делит последние места с “Шахтером”.