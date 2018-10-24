Суперники "Шахтаря" по Лізі чемпіонів звели очну гру в результативну нічию
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. На стадіоні “Вірсол Райн-Некарі-Арена” в Зінсхаймі “Хоффенхайм” провів домашній матч із французьким “Ліоном” в рамках групи F Ліги чемпіонів, передає кореспондент УНН.
Після 45 хвилин гри на табло світилися дві одиниці: за французів відзначився Траоре (27 хвилина), за німців забив Крамаріч на 33-й. У дебюті другої частини протистояння Крамаріч оформив дубль. Хорват у схожому стилі із першим своїм забитим голом прийняв м’яч на груди і вже потім засмутив стража воріт “ткачів”.
Як і в зустрічі проти “Шахтаря” (2:2), французи зуміли відігратися, й крім того ще й вишли вперед. Забивали Ндомбеле та Депай, і в обох пропущених голах помилки допускали воротар Бауманн та один із оборонців.
Тільки в компенсований час, вийшовши на заміну Жоелінтон, зрівняв рахунок замкнув простріл Крамаріча — 3:3.
Варто відзначити, що “Ліон” набрав 5 очок і посідає другий рядок групи F. “Хоффенхайм” з 2 очками поділяє останні місця з “Шахтарем”.