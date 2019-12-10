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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 101488 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Соперник Украины по Евро-2020 обнародовал список спаррингов

Соперник Украины по Евро-2020 обнародовал список спаррингов

Киев  •  УНН

 • 9605 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. В рамках подготовки к финальной части Евро-2020 соперник сборной Украины по группе С — Австрия, объявила спарринг-партнеров, сообщает УНН со ссылкой на УАФ.

Сборная Австрии запланировала накануне европейского первенства 2020 года еще два товарищеских матча. Ранее австрийцы уже договорились о спаррингах с Турцией (30 марта) и Англией (2 июня). Они состоятся на стадионе “Эрнст Хаппель” в Вене.

Еще двумя соперниками подопечных Франко Фоды станут сборные Уэльса и Чехии. С валлийцами австрийская национальная команда сыграет 27 марта на выезде. О месте проведения встречи сообщат позже, а вот со временем ее начала уже определились — 21:45 по Киеву.

Товарищеский поединок против Чехии сборная Австрии проведет в Праге 7 июня. Точное время его начала станет известным позже. Этот матч станет последней проверкой для австрийцев перед стартом Евро-2020.

Добавим, сборная Австрии будет выступать в группе С финальной части европейского первенства 2020 вместе с Украиной и Нидерландами. Четвертая команда этого квартета определится в стыковых поединках Лиги наций.

Украинские Национальные Новости

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