Соперник Украины по Евро-2020 обнародовал список спаррингов

Сборная Австрии запланировала накануне европейского первенства 2020 года еще два товарищеских матча. Ранее австрийцы уже договорились о спаррингах с Турцией (30 марта) и Англией (2 июня). Они состоятся на стадионе “Эрнст Хаппель” в Вене.

Еще двумя соперниками подопечных Франко Фоды станут сборные Уэльса и Чехии. С валлийцами австрийская национальная команда сыграет 27 марта на выезде. О месте проведения встречи сообщат позже, а вот со временем ее начала уже определились — 21:45 по Киеву.

Товарищеский поединок против Чехии сборная Австрии проведет в Праге 7 июня. Точное время его начала станет известным позже. Этот матч станет последней проверкой для австрийцев перед стартом Евро-2020.

Добавим, сборная Австрии будет выступать в группе С финальной части европейского первенства 2020 вместе с Украиной и Нидерландами. Четвертая команда этого квартета определится в стыковых поединках Лиги наций.