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Суперник України по Євро-2020 оприлюднив список спарингів

Київ • УНН

 • 9606 перегляди

КИЇВ. 10 грудня. УНН. У рамках підготовки до фінальної частини Євро-2020 суперник збірної України по групі С — Австрія, оголосила спаринг-партнерів, повідомляє УНН з посиланням на УАФ.

Збірна Австрії запланувала напередодні європейської першості 2020 року ще два товариські матчі. Раніше австрійці вже домовилися про спаринги з Туреччиною (30 березня) та Англією (2 червня). Вони відбудуться на стадіоні “Ернст Хаппель” у Відні.

Ще двома суперниками підопічних Франко Фоди стануть збірні Уельсу та Чехії. Із валлійцями австрійська національна команда зіграє 27 березня на виїзді. Про місце проведення зустрічі повідомлять пізніше, а от із часом її початку вже визначилися — 21:45 за Києвом.

Товариський поєдинок проти Чехії збірна Австрії проведе у Празі 7 червня. Точний час його початку стане відомим пізніше. Цей матч стане останньою перевіркою для австрійців перед стартом Євро-2020.

Додамо, збірна Австрії виступатиме у групі С фінальної частини європейської першості 2020 року разом з Україною та Нідерландами. Четверта команда цього квартету визначиться у стикових поєдинках Ліги націй.

Українські Національні Новини

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