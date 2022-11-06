Спор из-за номерных знаков: этнические сербы вышли на митинг в Косово

Детали

Решение правительства постепенно запретить выдаваемые Сербией номерные знаки возмутило косовских сербов, большинство из которых не признают провозглашение независимости Косово в 2008 году. Представители этнического сербского меньшинства в субботу покинули государственные должности в знак протеста против директивы.

Во время воскресной акции протеста в городе Митровица на севере Косово сербские политические лидеры заявили, что полицейские, судьи и другие государственные служащие не вернутся на свои рабочие места, если правительство Косово не отменит политику номерных знаков.

Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич заявил в воскресенье, что руководство страны отклонило последнее предложение ЕС.

Сообщается, что Сербии предлагался более быстрый путь к членству в ЕС в обмен на членство Косово в Организации Объединенных Наций.

Дачич заявил правительственной программе Prva TV, что предложение, поданное Францией и Германией, "выходит из позиции, что независимость Косово уже предрешена".

"Сербия не может с этим согласиться", – сказал он.

Дополнение

Правительство Косово ранее отложило до 1 ноября требование для автомобилей со старыми или сербскими номерными знаками заменить их косовскими.

Запад опасается, что россия может попытаться дестабилизировать ситуацию на Балканах, чтобы хоть немного отвлечь внимание от войны в Украине.

Историческая справка

Правительство Сербии при поддержке Китая и россии отказалось признать государственность Косово. США и их союзники признают Косово независимым государством.

Вопрос о независимости Косово вызвал войну 1998-99 годов, в которой погибло около 13 000 человек. Сербия начала жестокие репрессии, чтобы обуздать сепаратистское восстание этнических албанцев. НАТО бомбило Сербию в 1999 году, чтобы положить конец войне.