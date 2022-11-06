Суперечка через номерні знаки: етнічні серби вийшли на мітинг у Косово

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Рішення уряду поступово заборонити номерні знаки, що видаються Сербією, обурило косовських сербів, більшість з яких не визнають проголошення незалежності Косова в 2008 році. Представники етнічної сербської меншини у суботу залишили державні посади на знак протесту проти директиви.

Під час недільної акції протесту в місті Митровиця на півночі Косова сербські політичні лідери заявили, що поліцейські, судді та інші державні службовці не повернуться на свої робочі місця, якщо уряд Косова не відмінить політику номерних знаків.

Міністр закордонних справ Сербії Івіца Дачич заявив у неділю, що керівництво країни відхилило останню пропозицію ЄС.

Повідомляється, що Сербії пропонувався швидший шлях до членства в ЄС в обмін на членство Косова в Організації Об'єднаних Націй.

Дачич заявив проурядовій програмі Prva TV, що пропозиція, подана Францією та Німеччиною, "виходить з позиції, що незалежність Косова вже вирішена наперед".

"Сербія не може з цим погодитися", - сказав він.

Доповнення

Уряд Косова раніше відклав до 1 листопада вимогу для автомобілів зі старими чи сербськими номерними знаками замінити їх на косовські.

Захід побоюється, що росія може спробувати дестабілізувати ситуацію на Балканах, аби хоч трохи відволікти увагу від війни в Україні.

Історична довідка

Уряд Сербії за підтримки Китаю та росії відмовився визнати державність Косова. США та їхні союзники визнають Косово незалежною державою.

Питання про незалежність Косова викликало війну 1998-99 років, у якій загинуло близько 13 000 людей. Сербія розпочала жорстокі репресії, щоб приборкати сепаратистське повстання етнічних албанців. НАТО бомбило Сербію в 1999 році, щоб покласти край війні.