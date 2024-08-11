Сумщина: в результате российского обстрела пострадали 2 человека

Два человека получили ранения из-за вражеских обстрелов на Сумщине. В общем россияне обстреляли 35 населенных пунктов, полицейские документируют последствия попаданий. Об этом сообщили в Национальной полиции, пишет УНН.

В течение последних суток Сумская область подверглась интенсивным обстрелам со стороны вражеских войск, которые более 50 раз открыли огонь по 35 населенным пунктам приграничья. Общее количество ударов составило 117.

В результате атак были ранены два гражданских лица. Поврежден один многоквартирный и 32 частных жилых дома, а также один легковой автомобиль.

На местах работали следственно-оперативные группы полиции. Также правоохранители помогали в ликвидации последствий.

Напомним

Ночью и утром враг 11 раз обстрелял приграничье и населенные пункты Сумской области, во время которых произошло 34 взрыва.