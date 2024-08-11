Сумщина: в результате российского обстрела пострадали 2 человека
Киев • УНН
Россияне обстреляли 35 населенных пунктов Сумской области, осуществив 117 ударов. Ранены двое гражданских, повреждены 33 жилых дома и автомобиль, полиция документирует последствия.
Два человека получили ранения из-за вражеских обстрелов на Сумщине. В общем россияне обстреляли 35 населенных пунктов, полицейские документируют последствия попаданий. Об этом сообщили в Национальной полиции, пишет УНН.
В течение последних суток Сумская область подверглась интенсивным обстрелам со стороны вражеских войск, которые более 50 раз открыли огонь по 35 населенным пунктам приграничья. Общее количество ударов составило 117.
В результате атак были ранены два гражданских лица. Поврежден один многоквартирный и 32 частных жилых дома, а также один легковой автомобиль.
На местах работали следственно-оперативные группы полиции. Также правоохранители помогали в ликвидации последствий.
Напомним
Ночью и утром враг 11 раз обстрелял приграничье и населенные пункты Сумской области, во время которых произошло 34 взрыва.