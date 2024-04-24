Сумщина: россияне обстреляли четыре общины в приграничье

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
  •  92552 просмотра

Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе

Эксклюзив
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
  •  110293 просмотра

У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»

Эксклюзив
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
  •  109242 просмотра

После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко

Эксклюзив
САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога
  •  108047 просмотра

САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога

Эксклюзив
Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения
  •  103019 просмотра

Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения

Эксклюзив
Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе
  •  101381 просмотра

Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе

Эксклюзив
Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину
23 апреля 2024, 09:13  •  136927 просмотра

Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину

Эксклюзив
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
22 апреля 2024, 16:39  •  157584 просмотра

В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии

Эксклюзив
Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
22 апреля 2024, 15:01  •  154136 просмотра

Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»

Эксклюзив
Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области
22 апреля 2024, 11:57  •  154041 просмотра

Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области

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При Минкульте создали Координационный комитет по реализации кампании Совета Европы "Журналисты имеют значение"

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Черкасскую область начало подтапливать: вода отрезала от суши 12 домовладений и 13 домов

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На оккупированной Херсонщине россияне расстреляли женщину и пытались сжечь ее дом

На оккупированной Херсонщине россияне расстреляли женщину и пытались сжечь ее дом

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Сотни украинских мужчин блокировали работу паспортного сервиса в Варшаве: военный резко отреагировал на действия "активистов"

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Израиль проводит "наступательные действия" на юге Ливана, половина руководителей "Хезболлы" убита - ЦАХАЛ

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Премьер-министр Испании Санчес рассматривает возможность отставки, чтобы "подумать" о будущем

Премьер-министр Испании Санчес рассматривает возможность отставки, чтобы "подумать" о будущем

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ВР планирует рассмотрение законопроекта о предоставлении господдержки детям, пострадавшим из-за войны

ВР планирует рассмотрение законопроекта о предоставлении господдержки детям, пострадавшим из-за войны

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Восстановление за счет ВСУ

23 апреля 2024, 08:23  •  198453 просмотра
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Открестились от ТЭС: как Найем и Кубраков "защищали" энергетику меморандумами

22 апреля 2024, 13:19  •  239042 просмотра
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
Эксклюзив

19 апреля 2024, 15:15  •  502244 просмотра
Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

19 апреля 2024, 08:45  •  419067 просмотра
В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

18 апреля 2024, 13:51  •  464605 просмотра

Сумщина: россияне обстреляли четыре общины в приграничье

Российские оккупанты 6 раз обстреляли 4 громады Сумской области, зафиксировав 23 взрыва, используя артиллерию, беспилотники-камикадзе и авиаудары.

Война •   •  2661 просмотра
Сумщина: россияне обстреляли четыре общины в приграничье

При Минкульте создали Координационный комитет по реализации кампании Совета Европы "Журналисты имеют значение"

В Министерстве культуры и информационной политики состоялось учредительное заседание Координационного комитета по реализации в Украине кампании Совета Европы "Журналисты имеют значение", направленной на обеспечение безопасности журналистов и защиту свободы слова в условиях военного положения.

политика •   •  4607 просмотра
При Минкульте создали Координационный комитет по реализации кампании Совета Европы "Журналисты имеют значение"

Взрыв в Николаеве: во время тушения пожара произошла повторная детонация, пострадали 5 спасателей

Пятеро спасателей получили ранения в результате второго взрыва во время тушения пожара, вызванного детонацией неизвестного взрывного устройства в Николаеве.

Криминал и ЧП •   •  4592 просмотра
Взрыв в Николаеве: во время тушения пожара произошла повторная детонация, пострадали 5 спасателей

Черкасскую область начало подтапливать: вода отрезала от суши 12 домовладений и 13 домов

В селе Крещатик Черкасской области затопило улицу, от суши отрезаны 12 домохозяйств и 13 домов.

Общество •   •  6582 просмотра
Черкасскую область начало подтапливать: вода отрезала от суши 12 домовладений и 13 домов

На оккупированной Херсонщине россияне расстреляли женщину и пытались сжечь ее дом

Во временно оккупированной Херсонской области россияне застрелили 65-летнюю женщину и пытались поджечь ее дом.

Война •   •  9196 просмотра
На оккупированной Херсонщине россияне расстреляли женщину и пытались сжечь ее дом

Сотни украинских мужчин блокировали работу паспортного сервиса в Варшаве: военный резко отреагировал на действия "активистов"

Сотни украинских мужчин заблокировали паспортную службу в Варшаве на фоне приостановления консульских услуг за рубежом для мужчин в возрасте 18-60 лет, что вызвало критику со стороны военного командира, который обвинил их в уклонении от выполнения обязанностей, в то время как другие воюют на фронте.

Война •   •  15485 просмотра
Сотни украинских мужчин блокировали работу паспортного сервиса в Варшаве: военный резко отреагировал на действия "активистов"

Израиль проводит "наступательные действия" на юге Ливана, половина руководителей "Хезболлы" убита - ЦАХАЛ

Израиль проводит "наступательную" операцию против Хезболлы на юге Ливана, в результате которой, по словам министра обороны Израиля, погибла половина регионального руководства Хезболлы.

Новости Мира •   •  12270 просмотра
Израиль проводит "наступательные действия" на юге Ливана, половина руководителей "Хезболлы" убита - ЦАХАЛ

Премьер-министр Испании Санчес рассматривает возможность отставки, чтобы "подумать" о будущем

Премьер-министр Испании Педро Санчес приостанавливает исполнение своих государственных обязанностей, чтобы обдумать, стоит ли ему продолжать возглавлять правительство или уйти в отставку на фоне обвинений в коррупции, выдвинутых против его жены.

Криминал и ЧП •   •  12087 просмотра
Премьер-министр Испании Санчес рассматривает возможность отставки, чтобы "подумать" о будущем

ВР планирует рассмотрение законопроекта о предоставлении господдержки детям, пострадавшим из-за войны

Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект, предусматривающий социальную поддержку детей, пострадавших в результате полномасштабной вооруженной агрессии россии против Украины, но беспокойство вызывает отсутствие финансового обоснования для оказания надлежащей помощи.

Общество •   •  14707 просмотра
ВР планирует рассмотрение законопроекта о предоставлении господдержки детям, пострадавшим из-за войны

Военнообязанные не смогут получить загранпаспорта в обособленном дипучреждении Украины - Кабмин

Мужчины призывного возраста (18-60 лет) не смогут получить загранпаспорта в украинских дипломатических учреждениях за рубежом, только на территории Украины.

Война •   •  14894 просмотра
Военнообязанные не смогут получить загранпаспорта в обособленном дипучреждении Украины - Кабмин