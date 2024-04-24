Сумщина: россияне обстреляли четыре общины в приграничье

Российские захватчики 6 раз обстреляли приграничье Сумщины. Всего в области прозвучало 23 взрыва. От атак оккупантов страдали жители четырех громад. О ситуации в регионе рассказали в Сумской ОВА, передает УНН.

В течение дня россияне совершили 6 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 23 взрыва. Обстрелам подверглись Юнаковская, Краснопольская, Середино-Будская, Степановская громады. - сообщили в ОВА.

Детали

По данным ОВА Середино-Будскую общину россияне атаковали дронами-камикадзе типа "FPV", и осуществили артобстрел.

Жителей Краснополья рашисты обстреляли из артиллерии. А жителей Степановской общины атаковали с неба. Здесь захватчики осуществили один авиаудар.

Кроме того, армейцы рф сбросили ВОГ с БпЛА квадрокоптерного типа на жителей Юнаковской ОТГ.

Напомним,

Ранее УНН писал, что интенсивность обстрелов Сумщины увеличилась в три раза. Председатель Сумской ОВА Владимир Артюх заявил в эфире телемарафона что, еще на прошлой неделе на Сумщине было до 20 обстрелов, но сегодня их количество возросло до 60