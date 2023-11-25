Сумщина: российские войска обстреляли из артиллерии и минометов пять громад в приграничье

Российские военные за прошедшие сутки обстреляли пять районов Сумской области. Оккупанты стреляли по пограничным территориям из артиллерии, минометов и гранатометов. Всего враг совершил в течение дня 5 обстрелов. Об этом сообщили в пресс-службе Сумской ОВА, передает УНН.

Ситуация на границе по состоянию на 21.00 24 ноября 2023 В течение дня россияне совершили 5 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 35 взрывов. Обстрелам подверглись Краснопольская, Белопольская, Хотинская, Зноб-Новгородская, Эсманская громады. пресс-служба Сумской ОВА.

Детали

По уточнению от областной власти по Краснопольской, Хотинской и Эсманской громадам россияне били из минометов. По жителям Зноб-Новгородской ОТГ враг бил из артиллерии. Там зафиксировали 12 взрывов в течение пятницы. А по жителям Белополья захватчики нанесли удары из гранатомета АГС/СПГ/РПГ. Всего там насчитали за сутки 10 взрывов.

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Напомним

Накануне, в течение дня 23 ноября российские военные совершили 18 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 86 взрывов