Сумщина: россияне 11 раз обстреляли приграничье, в результате произошло возгорание частного дома
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. В течение дня российские захватчики совершили 11 обстрелов приграничных общин Сумщины. В результате одного из минометных обстрелов произошло возгорание частного домовладения в Белопольской общине. Об этом сообщает на своей странице в Telegram Сумская ОГА, передает УНН.
Цитата
"В течение дня россияне совершили 11 обстрелов приграничья. Зафиксировано 84 взрыва. Обстрелам подверглись населенные пункты Великописаревской, Зноб-Новгородской, Есманской, Новослободской, Белопольской, Миропольской общин", - говорится в сообщении.
Детали
В Белопольской громаде были зафиксированы минометные обстрелы, всего 28 взрывов и обстрел из ствольной артиллерии – 3 взрыва. В результате одного из минометных обстрелов произошло возгорание частного домовладения.
По территории Новослободской громады враг бил из минометов, зафиксировано 12 взрывов. В Миропольской громаде был осуществлен обстрел из АГС (1 взрыв). На Великописаревскую громаду российские оккупанты сбросили 27 мин. Зноб-Новгородская громада: осуществлен обстрел из ствольной артиллерии (9 взрывов). В Эсманской громаде был зафиксирован минометный обстрел (4 взрыва).
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Оккупанты в течение суток нанесли по Украине шесть ракетных ударов - Генштаб