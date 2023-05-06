Сумщина: россияне 11 раз обстреляли приграничье, в результате произошло возгорание частного дома

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"В течение дня россияне совершили 11 обстрелов приграничья. Зафиксировано 84 взрыва. Обстрелам подверглись населенные пункты Великописаревской, Зноб-Новгородской, Есманской, Новослободской, Белопольской, Миропольской общин", - говорится в сообщении.

Детали

В Белопольской громаде были зафиксированы минометные обстрелы, всего 28 взрывов и обстрел из ствольной артиллерии – 3 взрыва. В результате одного из минометных обстрелов произошло возгорание частного домовладения.

По территории Новослободской громады враг бил из минометов, зафиксировано 12 взрывов. В Миропольской громаде был осуществлен обстрел из АГС (1 взрыв). На Великописаревскую громаду российские оккупанты сбросили 27 мин. Зноб-Новгородская громада: осуществлен обстрел из ствольной артиллерии (9 взрывов). В Эсманской громаде был зафиксирован минометный обстрел (4 взрыва).

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