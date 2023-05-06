Окупанти протягом доби завдали по Україні шість ракетних ударів - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Протягом доби противник завдав шість ракетних ударівта 25 авіаційних ударів по території Україні, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.
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За даними Генштабу, протягом цієї доби противник завдав 6 ракетних ударів, зокрема по містах Часів Яр, Костянтинівка та Херсон. Крім того, російська федерація завдала 25 авіаційних ударів та здійснила більш як 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
Зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, додали у Генштабі.
Нагадаємо
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 193 770 осіб, 3717 танків та сотень одиниць військової техніки.