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Окупанти протягом доби завдали по Україні шість ракетних ударів - Генштаб

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. Протягом доби противник завдав шість ракетних ударівта 25 авіаційних ударів по території Україні, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Деталі

За даними Генштабу, протягом цієї доби противник завдав 6 ракетних ударів, зокрема по містах Часів Яр, Костянтинівка та Херсон. Крім того, російська федерація завдала 25 авіаційних ударів та здійснила більш як 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, додали у Генштабі.

Нагадаємо

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 193 770 осіб, 3717 танків та сотень одиниць військової техніки.

Українські Національні Новини

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