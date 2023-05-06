Оккупанты в течение суток нанесли по Украине шесть ракетных ударов - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. В течение суток противник нанес шесть ракетных ударов и 25 авиационных ударов по территории Украины, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.
Детали
По данным Генштаба, в течение этих суток противник нанес 6 ракетных ударов, в частности по городам Часов Яр, Константиновка и Херсон. Кроме того, российская федерация нанесла 25 авиационных ударов и осуществила более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой, добавили в Генштабе.
Напомним
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 193 770 человек, 3717 танков и сотен единиц военной техники.