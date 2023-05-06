Сумщина: росіяни 11 разів обстріляли прикордоння, в результаті сталося загоряння приватного будинку
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Упродовж дня російські загарбники здійснили 11 обстрілів прикордонних громад Сумщини. В результаті одного із мінометних обстрілів сталося загоряння приватного домоволодіння у Білопільській громаді. Про це повідомляє на своїй сторінці у Telegram Сумська ОВА, передає УНН.
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"Протягом дня росіяни здійснили 11 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 84 вибухи. Обстрілів зазнали населені пункти Великописарівської, Зноб-Новгородської, Есманської, Новослобідської, Білопільської, Миропільської громад", - йдеться у повідомленні.
Деталі
У Білопільській громаді були зафіксовані мінометні обстріли, загалом 28 вибухів та обстріл зі ствольної артилерії – 3 вибухи. В результаті одного із мінометних обстрілів сталося загоряння приватного домоволодіння.
По території Новослобідської громади ворог бив з мінометів, зафіксовано 12 вибухів. У Миропільській громаді був здійснений обстріл з АГС (1 вибух). На Великописарівську громаду російські окупанти скинули 27 мін. Зноб-Новгородська громада: здійснено обстріл зі ствольної артилерії (9 вибухів). У Есманській громаді був зафіксований мінометний обстріл (4 вибухи).
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