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Сумщина: оккупанты обстреляли 8 громад, зафиксировано 33 взрыва

Киев • УНН

 • 1021360 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. В течение дня российские захватчики обстреляли 9 приграничных общин Сумской области, всего было зафиксировано 33 взрыва, есть повреждения частных жилых домов. Об этом сообщает Сумская ОГА на своей странице в Telegram, передает УНН.

Цитата

"В течение дня россияне совершили 9 обстрелов приграничных общин. Зафиксировано 33 взрыва. Обстрелам подверглись населенные пункты Зноб-Новгородской, Есманской, Шалигинской, Новослободской, Юнаковской, Великописаревской громад", - говорится в сообщении.

Детали

российские оккупанты обстреляли Зноб-Новгородскую громаду. С территории рф враг осуществил пуски ракет с вертолета. В результате авиаудара повреждены частные жилые дома.

По Юнаковской громаде был осуществлен минометный обстрел, зафиксировано 13 взрывов. На территорию Новослободской громады российские оккупанты сбросили 3 мины.

В Эсманской громаде россияне били из миномета, зафиксировано 5 взрывов. В Великописаревской громаде был осуществлен минометный обстрел (4 взрыва). Также в Шалыгинской громаде было зафиксировано 3 взрыва из миномета.

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