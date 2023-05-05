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Сумщина: окупанти обстріляли 8 громад, зафіксовано 33 вибухи

Київ • УНН

 • 1021362 перегляди

КИЇВ. 5 травня. УНН. Протягом дня російські загарбники обстріляли 9 прикордонних громад Сумської області, загалом було зафіксовано 33 вибухи, є пошкодження приватних житлових будинків. Про це повідомляє Сумська ОВА на своїй сторінці у Telegram, передає УНН.

Цитата

"Протягом дня росіяни здійснили 9 обстрілів прикордонних громад. Зафіксовано 33 вибухи. Обстрілів зазнали населені пункти Зноб-Новгородської, Есманської, Шалигинської, Новослобідської, Юнаківської, Великописарівської громад", - йдеться у повідомленні.

Деталі

російські окупанти обстріляли Зноб-Новгородську громаду. З території рф ворог здійснив пуски ракет з гелікоптера. Внаслідок авіаудару пошкоджено приватні житлові будинки.

По Юнаківській громаді було здійснено мінометний обстріл, зафіксовано 13 вибухів. На територію Новослобідської громади російські окупанти скинули 3 міни.

У Есманській громаді росіяни били з міномета, зафіксовано 5 вибухів. У Великописарівській громаді було здійснено мінометний обстріл (4 вибухи). Також у Шалигинській громаді було зафіксовано 3 вибухи з міномета.

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