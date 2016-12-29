Сумма расходов на здравоохранение в Украине продолжает сокращаться

Так, если посмотреть на инфографику, то можно констатировать, что объем расходов сводного бюджета Украины на здравоохранение растет за 2008-2013 годы от 33 млрд 559,9 млн. грн до 61 млрд 568,8 млн. грн, или почти в два раза , однако снижается до 57 млрд 150,1 млн. грн в 2014 году и до 46 млрд 752 млн грн в 2015 году.

К примеру, в 2010 году наибольшую долю расходов на здравоохранение из бюджета составляли расходы на больницы и санаторно-курортные учреждения - почти половина всех расходов - 48,28%.

В 2011 году остается практически неизменной структура расходов на здравоохранение из государственного бюджета. Как и в предыдущем году, наименьшая часть расходов направляется на исследования в области здравоохранения, а наибольшая - на финансирование больниц и санаториев.

Добавим, что в 2014 году структура расходов на здравоохранение остается традиционной: половина всех расходов предназначалась на финансирование больниц и санаторно-курортных учреждений, а наименьший удельный вес - на исследования и разработки в сфере здравоохранения.

Напомним, в течение 10 месяцев этого года меньше всего выросли расходы на здравоохранение - всего на 3,1%

Напомним, как сообщал УНН, в государственных медучреждениях большинства областей Украины отсутствуют линейные ускорители для лечения онко.

Также напомним, иностранцы приезжают лечиться в Украину, но только в частные медицинские учреждения.

По словам вице-президента Национальной академии наук (НАН) Украины, академика НАН Антона Наумовца, современные достижения физики находят свое технологическое отображения преимущественно в частных клиниках .

Как известно, МЦ "Клиника Спиженко" выступил с инициативой бесплатного лечения онкобольных на общую сумму 8,5 млн.грн. Об этом клиника сообщила МЗ соответствующим письмом.

"Дело в том, что мы предоставляем бесплатное лечение тем или иным пациентам на постоянной основе. У нас есть такая практика, однако мы не разглашаем этих вещей. Это наш благотворительный профессиональный вклад. По моему глубокому убеждению, каждая частная клиника обязана предоставлять часть помощи на благотворительной основе, если имеет такую ​​возможность.

Вместе с тем, поскольку, к сожалению, больных, нуждающихся в помощи, много, и мы не в праве определять, кого выбрать для бесплатного оперирования ... Поэтому мы обратились со своим предложением официально в профильное ведомство МЗ.

Министерство имеет специально созданную Комиссию, что учитывает онкобольных, которые ждут государственного финансирования, чтобы получить лечение рака за рубежом. Эта Комиссия формирует перечень таких пациентов по принципу ургентности. То есть это уже однозначно именно те больные, которые не могут долго ждать деньги от государства. Именно этой категории больных мы хотим помочь. В нашей больнице имеется необходимое оборудование, которое работает в зарубежных клиниках, есть лучшие специалисты, а главное - желание сделать доброе дело ", - прокомментировал инициативу больницы владелец МЦ" Клиника Спиженко "Олег Спиженко.