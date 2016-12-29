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Сума видатків на охорону здоров'я в Україні продовжує скорочуватися

Сума видатків на охорону здоров'я в Україні продовжує скорочуватися

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 грудня. УНН. Проаналізувавши динаміку видатків зведеного бюджету на охорону здоров’я в Україні у 2008-2014 роках, можна відзначити як їх щорічний приріст - з 2008 до 2013 року, так і їх скорочення – з 2013 до 2015 року, передає УНН з посиланням на дані Мінфіну.

Так, якщо поглянути на інфографіку, то можна констатувати, що обсяг видатків зведеного бюджету України на охорону здоров’я зростає за 2008-2013 роки від 33 млрд 559,9 млн грн до 61 млрд 568,8 млн грн, або майже у два рази, однак знижується до 57 млрд 150,1 млн грн у 2014 році та до 46 млрд 752 млн грн у 2015 році.

До прикладу, у 2010 році найбільшу частку видатків на охорону здоров’я з Державного бюджету становили видатки на лікарні та санаторно-курортні заклади — майже половина всіх видатків — 48,28%.

У 2011 році залишається практично незмінною структура видатків на охорону здоров’я з Державного бюджету. Як і в попередньому році, найменша частина видатків спрямовується на дослідження у галузі охорони здоров’я, а найбільша — на фінансування лікарень та санаторіїв.

Додамо, що у 2014 році структура видатків на охорону здоров’я залишається традиційною: половина всіх видатків призначалася на фінансування лікарень та санаторно-курортних закладів, а найменша питома вага — на дослідження й розробки у сфері охорони здоров’я.

Нагадаємо, протягом 10 місяців цього року найменше зросли видатки на охорону здоров’я — всього на 3,1%

Нагадаємо, як повідомляв УНН, у державних медзакладах більшості областей України відсутні лінійні прискорювачі для лікування онко.

Також нагадаємо, іноземці приїздять лікуватися в Україну, проте лише у приватні медичні установи.

За словами віце-президента Національної академії наук (НАН) України, академіка НАН Антона Наумовця, сучасні досягнення фізиків знаходять своє технологічне відображення переважно у приватних клініках.

Як відомо, МЦ “Клініка Спіженко” виступив із ініціативою безплатного лікування онкохворих на загальну суму 8,5 млн грн. Про це клініка повідомила МОЗ відповідним листом.

“Справа в тому, що ми надаємо безкоштовне лікування тим чи іншим пацієнтам на постійній основі. В нас є така практика, проте ми не розголошуємо цих речей. Це наш благодійний професійний внесок. На моє глибоке переконання, кожна приватна клініка зобов’язана надавати частину допомоги на благодійній основі, якщо має таку можливість.
Разом з тим, оскільки, на жаль, хворих, потребуючих допомоги, багато, і ми не в праві визначати, кого обрати для безкоштовного оперування... Тож ми звернулися зі своєю пропозицією офіційно у профільне відомство МОЗ.
Міністерство має спеціально створену Комісію, що обліковує онкохворих, котрі чекають на держане фінансування, аби отримати лікування раку за кордоном. Ця Комісія формує перелік таких пацієнтів за принципом ургентності. Тобто це вже однозначно саме ті хворі, які не можуть довго чекати на гроші від держави. Саме цій категорії хворих ми хочемо допомогти. У нашій лікарні наявне необхідне обладнання, яке працює в закордонних клініках, є найкращі фахівці, а головне — бажання зробити добру справу”, — прокоментував ініціативу лікарні власник МЦ “Клініка Спіженко” Олег Спіженко.

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