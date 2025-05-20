Судью в отставке подозревают во взяточничестве за помощь бизнесмену с выездом за границу

Специализированная антикоррупционная прокуратура с участием детективов Национального антикоррупционного бюро Украины сообщила судье в отставке о подозрении в подстрекательстве лица к предоставлению неправомерной выгоды. Об этом сообщила пресс-служба САП, передает УНН.

Детали

В рамках досудебного расследования было установлено, что судья, который на день сообщения о подозрении уже был в отставке, предложил бизнесмену решить его проблемы с пересечением границы и вернуть изъятые паспорта гражданина Украины для выезда за границу путем подачи иска и получения необходимого решения местного административного суда.

За решение данного вопроса бизнесмен должен был предоставить неправомерную выгоду судье в размере 10 000 неназванных денежных единиц за судебное решение и еще 5 000 неназванных денежных единиц за его обращение к немедленному исполнению.

Действия судьи квалифицированы по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 4 ст. 27 (Соучастие в уголовном правонарушении);

ч. 3 и ч.4 ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу);

ч. 1 ст. 14 (Приготовление к уголовному правонарушению).

Задержанному грозит длительный срок заключения.

Напомним

Тростянецкий районный суд Сумской области оправдал мужчину за изготовление оружия во время оккупации региона российскими войсками в 2022 году. Его приговорили к лишению свободы на 3 года условно.