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Судью в отставке подозревают во взяточничестве за помощь бизнесмену с выездом за границу

Киев • УНН

 • 180 просмотра

САП сообщила о подозрении судье в отставке, который за взятку обещал бизнесмену помощь с выездом за границу. Он требовал 10 тыс. денежных единиц за решение суда и еще 5 тыс. за его исполнение.

Судью в отставке подозревают во взяточничестве за помощь бизнесмену с выездом за границу

Специализированная антикоррупционная прокуратура с участием детективов Национального антикоррупционного бюро Украины сообщила судье в отставке о подозрении в подстрекательстве лица к предоставлению неправомерной выгоды. Об этом сообщила пресс-служба САП, передает УНН.

Детали

В рамках досудебного расследования было установлено, что судья, который на день сообщения о подозрении уже был в отставке, предложил бизнесмену решить его проблемы с пересечением границы и вернуть изъятые паспорта гражданина Украины для выезда за границу путем подачи иска и получения необходимого решения местного административного суда.

За решение данного вопроса бизнесмен должен был предоставить неправомерную выгоду судье в размере 10 000 неназванных денежных единиц за судебное решение и еще 5 000 неназванных денежных единиц за его обращение к немедленному исполнению.

Действия судьи квалифицированы по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 4 ст. 27 (Соучастие в уголовном правонарушении);
    • ч. 3 и ч.4 ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу);
      • ч. 1 ст. 14 (Приготовление к уголовному правонарушению).

        Задержанному грозит длительный срок заключения.

        Напомним

        Тростянецкий районный суд Сумской области оправдал мужчину за изготовление оружия во время оккупации региона российскими войсками в 2022 году. Его приговорили к лишению свободы на 3 года условно.  

        Евгений Устименко

        Евгений Устименко

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