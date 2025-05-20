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Виготовляв зброю для захисту свого села від окупантів: суд виніс вирок мешканцю Сумщини

Київ • УНН

 • 1026 перегляди

Тростянецький суд виправдав чоловіка за виготовлення зброї під час окупації, але визнав винним у зберіганні зброї та пороху після деокупації. Його засуджено до 3 років ув'язнення умовно.

Виготовляв зброю для захисту свого села від окупантів: суд виніс вирок мешканцю Сумщини

Тростянецький районний суд Сумської області виправдав чоловіка за виготовлення зброї під час окупації Тростянця на Сумщині, проте визнав винним у зберіганні зброї та пороху після його деокупації. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу суду.

Тростянецьким районним судом Сумської області було розглянуто кримінальне провадження стосовно 53-річного жителя с. Кам‘янка Охтирського району Сумської області, який обвинувачувався у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 263 та частиною 1 статті 263-1 Кримінального кодексу України 

- йдеться в повідомленні.

Зазначається, що відповідно до обвинувачення, у 2021 році чоловік за допомогою металошукача знайшов у лісі боєприпаси з речовиною схожою на порох, та пересипав її до пластикової пляшки, переніс до свого господарства, де й почав зберігати.

У лютому 2022 року він за місцем свого проживання незаконно виготовив одноствольний дульнозарядний пістолет із гнотовим запаленням та одноствольну дульнозарядну рушницю з капсульним механізмом запалювання. Саморобну зброю зберігав у приміщенні власного гаража. Також восени 2023 року у лісі, поблизу с. Кам‘янка чоловік, знайшовши вироблений саморобним способом одноствольний дульнозарядний пістолет із гнотовим запаленням, став незаконно його зберігати за місцем свого проживання 

- повідомляє суд.

Вчора, 19 травня, судом ухвалено вирок, яким чоловіка визнано невинуватим та виправдано за фактом придбання та зберігання пороху, а також за фактом виготовлення, носіння та зберігання вогнепальної зброї типу дульнозарядного пістолету та рушниці в період до моменту деокупації Тростянецької територіальної громади, а саме до 26 березня 2022 року.

Разом з тим, чоловіка визнано винуватим за фактом незаконного зберігання за місцем свого проживання зброї та вибухових речовин з моменту деокупації Тростянецької територіальної громади та судом призначено йому покарання у виді позбавлення волі строком на 3 роки, звільнивши його від відбування покарання з іспитовим строком на 1 рік з покладенням обов’язків на підставі статті 76 КК України 

- додали в суді.

Повідомляється, що під час судового розгляду обвинувачений свою вину у пред’явлених обвинуваченнях не визнав та заперечив факт вчинення ним злочинів, зазначаючи при цьому про те, що він своїми діями так захищав Україну, громаду та свою родину.

Вирок не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному порядку.

У прокуратурі Сумської області заявили, що чоловіка було засуджено за те, що він відмовився здавати зброю після деокупації Сумщини.

Як все було - поліції стала відома інформація про те, чоловік, який до цього був 6 разів засуджений, у тому числі за незаконне зберігання боєприпасів та наркотиків, за місцем свого проживання виробляє зброю. При цьому добровільно видавати він її не бажає, прикриваючись необхідністю захисту від ворога. Відтак було проведено санкціонований обшук, під час якого правоохоронці вилучили рушницю, два пістолети та 1 кг 250 г пороху. Саме за незаконне зберігання цього арсеналу судили обвинуваченого 

- заявили в прокуратурі.

Раніше

Як повідомляв УНН, у Сумській області судять чоловіка за виготовлення зброї для захисту свого села від можливого російського вторгнення на початку повномасштабної війни в Україні. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що візьме справу на особистий контроль.

Павло Башинський

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