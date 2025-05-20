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Изготавливал оружие для защиты своего села от оккупантов: суд вынес приговор жителю Сумской области

Киев • УНН

 • 624 просмотра

Тростянецкий суд оправдал мужчину за изготовление оружия во время оккупации, но признал виновным в хранении оружия и пороха после деоккупации. Он приговорен к 3 годам заключения условно.

Изготавливал оружие для защиты своего села от оккупантов: суд вынес приговор жителю Сумской области

Тростянецкий районный суд Сумской области оправдал мужчину за изготовление оружия во время оккупации Тростянца в Сумской области, однако признал виновным в хранении оружия и пороха после его деоккупации. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу суда.

Тростянецким районным судом Сумской области было рассмотрено уголовное производство в отношении 53-летнего жителя с. Каменка Ахтырского района Сумской области, который обвинялся в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 263 и частью 1 статьи 263-1 Уголовного кодекса Украины 

- говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно обвинению, в 2021 году мужчина с помощью металлоискателя нашел в лесу боеприпасы с веществом, похожим на порох, и пересыпал ее в пластиковую бутылку, перенес в свое хозяйство, где и начал хранить.

В феврале 2022 года он по месту своего жительства незаконно изготовил одноствольный дульнозарядный пистолет с гнотовым зажиганием и одноствольное дульнозарядное ружье с капсюльным механизмом зажигания. Самодельное оружие хранил в помещении собственного гаража. Также осенью 2023 года в лесу, вблизи с. Каменка мужчина, найдя изготовленный самодельным способом одноствольный дульнозарядный пистолет с гнотовым зажиганием, стал незаконно его хранить по месту своего проживания 

- сообщает суд.

Вчера, 19 мая, судом вынесен приговор, которым мужчина признан невиновным и оправдан по факту приобретения и хранения пороха, а также по факту изготовления, ношения и хранения огнестрельного оружия типа дульнозарядного пистолета и ружья в период до момента деоккупации Тростянецкой территориальной громады, а именно до 26 марта 2022 года.

Вместе с тем, мужчина признан виновным по факту незаконного хранения по месту своего жительства оружия и взрывчатых веществ с момента деоккупации Тростянецкой территориальной громады и судом назначено ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года, освободив его от отбывания наказания с испытательным сроком на 1 год с возложением обязанностей на основании статьи 76 УК Украины 

- добавили в суде.

Сообщается, что во время судебного разбирательства обвиняемый свою вину в предъявленных обвинениях не признал и отрицал факт совершения им преступлений, отмечая при этом о том, что он своими действиями так защищал Украину, громаду и свою семью.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

В прокуратуре Сумской области заявили, что мужчина был осужден за то, что он отказался сдавать оружие после деоккупации Сумщины.

Как все было - полиции стала известна информация о том, мужчина, который до этого был 6 раз осужден, в том числе за незаконное хранение боеприпасов и наркотиков, по месту своего жительства производит оружие. При этом добровольно выдавать он ее не желает, прикрываясь необходимостью защиты от врага. Поэтому был проведен санкционированный обыск, во время которого правоохранители изъяли ружье, два пистолета и 1 кг 250 г пороха. Именно за незаконное хранение этого арсенала судили обвиняемого 

- заявили в прокуратуре.

Ранее

Как сообщал УНН, в Сумской области судят мужчину за изготовление оружия для защиты своего села от возможного российского вторжения в начале полномасштабной войны в Украине. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что возьмет дело на личный контроль.

Павел Башинский

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