Суддю у відставці підозрюють у хабарництві за допомогу бізнесмену з виїздом за кордон

Спеціалізована антикорупційна прокуратура за участю детективів Національного антикорупційного бюро України повідомила судді у відставці про підозру в підбуренні особи до надання неправомірної вигоди. Про це повідомила пресслужба САП, передає УНН.

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В межах досудового розслідування було встановлено, що суддя, який на день повідомлення про підозри вже був у відставці, запропонував бізнесмену вирішити його проблеми з перетином кордону та повернути вилучені паспорти громадянина України для виїзду за кордон шляхом подання позову й отримання необхідного рішення місцевого адміністративного суду.

За вирішення даного питання бізнесмен мав надати неправомірну вигоду судді у розмірі 10 000 неназваних грошових одиниць за судове рішення та ще 5 000 неназваних грошових одиниць за його звернення до негайного виконання.

Дії судді кваліфіковані за наступними статтями Кримінального кодексу України:

ч. 4 ст. 27 (Співучасть у кримінальному правопорушенні);

ч. 3 і ч.4 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі);

ч. 1 ст. 14 (Готування до кримінального правопорушення).

Затриманому загрожує тривалий термін ув’язнення.

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