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Судебное заседание по делу тернопольских прокуроров в Хмельницком перенесли

Судебное заседание по делу тернопольских прокуроров в Хмельницком перенесли

Киев • УНН

 • 9227 просмотра

ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 29 декабря. УНН. Сегодня в Хмельницком состоялось судебное заседание по делу тернопольских прокуроров, подозреваемых в получении неправомерного вознаграждения. Суд перенесен, передает корреспондент УНН.

Как передает корреспондент УНН, в зале судебного заседания присутствовали подсудимые четыре экс-прокуроры из Тернополя и один подсудимый адвокат. У каждого подозреваемого есть один-три защитника.

В суде стало известно, что у одного из подозреваемых не заключен Договор о правовой защите. Это уже второй раз, когда это становится основанием для переноса рассмотрения дела в суде. Поэтому судья Александр Трембач принял решение отложить рассмотрение дела на 12:00 20 января 2017 года для предоставления возможности всем участникам процесса заключить Соглашение о правовой помощи.

В то же время под стенами Хмельницкого горрайонного суда собрались активисты из Тернополя и Хмельницкого. По их словам, они приехали в суд, чтобы проследить за законностью судебного заседания. Активисты недовольны очередной отсрочкой в ​​рассмотрении дела и утверждают, что экс-прокуроры Тернопольской области сознательно "затягивают" рассмотрение дела.

Подозреваемые во взяточничестве экс-прокуроры Тернопольской области в свою очередь попросили СМИ об освещении судебных заседаний. Подозреваемый Иван Антюк заявил, что не признает своей вины.

Зато прокурор стороны обвинения Василий Кричун корреспонденту УНН отметил, что в деле собрано более 25 томов материалов досудебного расследования. Следователями доказана вина подсудимых полностью: посудимые в составе группы требовали и получили неправомерное награду в сумме 12 тыс. долл. США. Среди подсудимых 4 бывших прокурора и один адвокат.

Напомним, в конце февраля 2016 года детективы Антикоррупционного Бюро совместно с сотрудниками Нацполиции и СБУ, в рамках спецоперации, провели более 40 обысков. Правоохранителями было возбуждено уголовное производство в отношении трех работников прокуратуры по факту вымогательства неправомерного вознаграждения.

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