Судове засідання у справі тернопільських прокурорів у Хмельницькому перенесли
Київ • УНН
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 29 грудня. УНН. Сьогодні у Хмельницькому відбулось судове засідання у справі тернопільських прокурорів, яких підозрюють в отриманні неправомірної винагороди. Суд перенесено, передає кореспондент УНН.
Як передає кореспондент УНН, у залі судового засідання були присутні підсудні чотири екс-прокурори з Тернополя і один підсудний адвокат. У кожного підозрюваного є один-три захисника.
У суді стало відомо, що в одного з підозрюваних не укладено Угоду про правовий захист. Це вже вдруге, коли це стає підставою для перенесення розгляду справи в суді. Відтак, суддя Олександр Трембач прийняв рішення відкласти розгляд справи на 12:00 20 січня 2017 року для надання можливості всім учасникам процесу укласти Угоду про правову допомогу.
В той же час під стінами Хмельницького міськрайсуду зібрались активісти з Тернополя і Хмельницького. За їх словами, вони приїхали в суд, аби прослідкувати за законністю судового засідання. Активісти незадоволені черговою відстрочкою у розгляді справи і стверджують, що екс-прокурори Тернопільщини свідомо "затягують" розгляд справи.
Підозрювані у хабарництві екс-прокурори Тернопільщини в свою чергу попросили ЗМІ про висвітлення судових засідань. Підозрюваний Іван Антюк заявив, що не визнає своєї вини.
Натомість прокурор сторони обвинувачення Василь Кричун кореспонденту УНН зазначив, що у справі зібрано понад 25 томів матеріалів досудового розслідування. Слідчими доведена вина підсудних у повному обсязі: пісудні у складі групи вимагали і отримали неправомірну нагороду у сумі 12 тис. дол. США. Серед підсудних 4 колишніх прокурора і один адвокат.
Нагадаємо, наприкінці лютого 2016 року детективи Антикорупційного Бюро спільно зі співробітниками Нацполіції і СБУ, у рамках спецоперації, провели понад 40 обшуків . Правоохоронцями було порушено кримінальне впровадження щодо трьох працівників прокуратури за фактом вимагання неправомірної винагороди.