Судебная тяжба между Радикальной партией и Супрун закончится победой радикалов - Соколовская

По ее мнению, Олег Ляшко сейчас ведет борьбу не против конкретной гражданки США Ульяны Супрун, которая вопреки украинской Конституции руководит более 2,5 лет сферой здравоохранения. Борьба Радикальной партии направлена против попыток Соединенных Штатов Америки развалить систему охраны здоровья Украины и полностью переконвертировать наш фармакологический рынок под свои бизнес-лекала.

“Ляшко всколыхнул тот пласт, который долгое время у нас был неприкосновенным. Я говорю о попытке американцев полностью взять в свои руки украинский фармакологический рынок и переконвертировать его по своим стандартам. В итоге и была назначена Супрун на должность и.о. министра. А и.о., как вы знаете больше двух месяцев быть не может, но Супрун находится в этой должности уже более 2,5 лет. За это время была фактически добита система здравоохранения. У нас нет системы единого протокола, следовательно, нет единой системы врачебной ответственности, и нет единой системы защиты пациентов. У нас страшный недобор медицинского персонала. Даже в Киеве не хватает 6000 медсестер. Медреформа, о чем регулярно напоминает Ляшко, рассчитана почему-то на 22 млн украинцев. А на сколько я помню, нас 37 миллионов. А деньги выделены на 22 миллиона. У меня вопрос, что они хотят сделать с оставшимися 15 миллионами человек — обнулить?Это катастрофа!” — заявила Соколовская.

Эксперт убеждена в том, что череда новых судебных исков со стороны членов Радикальной партии против Ульяны Супрун приведет в конечном итоге к ее отставке.

“Я верю в радикализм соратников Ляшко и их активность, так как они если уж вцепились в Супрун, то не отцепятся. И „добивать“ они ее будут и после президентских выборов, так как для Радикальной партии это принципиальный вопрос — изменить систему здравоохранения Украины”, — считает Янина Соколовская.

5 февраля, суд запретил Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения. Согласно нормативным актам, первый заместитель Министра здравоохранения Украины, которым является Супрун,может исполнять обязанности министра лишь в течение месяца. Кроме того, первый заместитель может выполнять исключительно те полномочия министра, которые были ему предоставлены по поручению самого министра, тогда как такого поручения Супрун даны не были. Так же суд учел то, что Супрун до сих пор находится в гражданстве США.

14 февраля, судья Сергей Каракашьян частично отменил свое первое решение, позволив Супрун продолжать исполнять обязанности министра. После этого Каракашьян взял самоотвод.

На данный момент против Супрун члены Радикальной партии подали три иска. Новым судьей по делу назначена Татьяна Скочок.