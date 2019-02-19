Судова тяжба між Радикальної партією та Супрун закінчиться перемогою радикалів - Соколовська

На її думку, Олег Ляшко зараз веде боротьбу не проти конкретної громадянки США Уляни Супрун, яка всупереч українській Конституції керує більше 2,5 років сферою охорони здоров’я. Боротьба Радикальної партії спрямована проти спроб Сполучених Штатів Америки розвалити систему охорони здоров’я України та повністю переконвертувати наш фармакологічний ринок під свої бізнес-лекала.

“Ляшко сколихнув той пласт, який довгий час у нас був недоторканним. Я говорю про спробу американців повністю взяти в свої руки український фармакологічний ринок і переконвертувати його за своїми стандартами. В результаті і була призначена Супрун на посаду в.о. міністра. А в.о., як ви знаєте більше двох місяців бути не може, але Супрун знаходиться на цій посаді вже понад 2,5 роки. За цей час була фактично добита система охорони здоров’я. У нас немає системи єдиного протоколу, отже, немає єдиної системи лікарської відповідальності, і немає єдиної системи захисту пацієнтів. У нас страшний недобір медичного персоналу. Навіть в Києві не вистачає 6000 медсестер. Медреформа, про що регулярно нагадує Ляшко, розрахована чомусь на 22 млн українців. А на скільки я пам’ятаю, нас 37 мільйонів. А гроші виділені на 22 мільйони. У мене питання, що вони хочуть зробити з рештою 15 мільйонами людей — обнулити? Це катастрофа!”- заявила Соколовська.

Експерт переконана в тому, що низка нових судових позовів з боку членів Радикальної партії проти Уляни Супрун призведе в кінцевому підсумку до її відставки.

“Я вірю в радикалізм соратників Ляшка та їхню активність, так як вони якщо вже вчепилися в Супрун, то не відчепляться. І „добивати“ вони її будуть і після президентських виборів, так як для Радикальної партії це принципове питання — змінити систему охорони здоров’я України”, — вважає Яніна Соколовська.

5 лютого, суд заборонив Уляні Супрун виконувати обов’язки міністра охорони здоров’я. Згідно з нормативними актами, перший заступник Міністра охорони здоров’я України, яким є Супрун, може виконувати обов’язки міністра лише протягом місяця. Крім того, перший заступник може виконувати виключно ті повноваження міністра, які були йому надані за дорученням самого міністра, тоді як такого доручення Супрун подані не були. Так само суд врахував те, що Супрун досі перебуває в громадянстві США.

14 лютого, суддя Сергій Каракашьян частково скасувала своє перше рішення, дозволивши Супрун продовжувати виконувати обов’язки міністра. Після цього Каракашьян взяв самовідвід.

На даний момент проти Супрун члени Радикальної партії подали три позови. Новим суддею у справі призначено Тетяну Скочок.